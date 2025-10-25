歌手の森山良子（77）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。娘でミュージシャンの小木奈歩（53）の夫でお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（53）の家での呼び方を明かす場面があった。

番組では、音楽一家である森山家の家系図について、「NON STYLE」石田明は「相当ハイレベルな家系。ほぼ全員アーティストですよね」と紹介した。

石田から「岡村さんと会うのはいつぶりぐらい？」と聞かれると、「ナインティナイン」の岡村隆史は「結構、久しぶりになりますよね」。森山が「前に“おぎ”がお世話になってた番組に」と話すと、岡村も「突然ふわっとこう、サプライズで出てくれはって。ちょっと空きましたけれども」と久しぶりの再会だと明かした。

これに、石田が「小木さんのこと“おぎ”って呼んでるんですか？」と質問。森山は「そうですね、“おぎ”（“お”にアクセント）って呼んでます。うちのイントネーションは“おぎ”って感じです」と話した。

そんな中、森山家の家系図について、石田は「森山さんのご家族って息子さん、直太朗さんもそうですけども。かなりの音楽一家。“おぎ”はおいておいて」とニヤリ。岡村が「いや、わかれへん、これからほんまに音楽活動もあるかわかりませんから。もしかしたらあるかも。お笑い活動はやってますが」とフォローすると、森山は「いや、無理でしょ」とキッパリ。これには岡村も「無理ですか？」と苦笑した。