小泉孝太郎、現在の愛車は“高級セダン”「初めて買った外国車」 父・純一郎氏の“車事情”明かす
俳優の小泉孝太郎が、きょう25日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。アンコール放送となる今回は、小泉の人生とともに“愛車遍歴”を振り返る。
【最新カット】デビュー前21歳の時の愛車も…小泉孝太郎の『愛車』が続々登場
番組冒頭、“現在の愛車”で登場した小泉。「初めて買った外国車」だというその車は、2019年に登場した“高級セダン”。趣味の「ゴルフに特化した」スポーティーな“相棒”に、さっそくMCのおぎやはぎ・小木博明は「ドヤ顔で来る人、多いよね」といじりで迎える。一方、矢作兼は小泉とドラマで共演歴があり、「不思議とプライベートで一番、会う人かもしれない」と縁を感じ取っている様子だ。
小泉は「ここ2、3年で車に対する意識が大きく変わった」といい、同車を選択。その理由やお気に入りのポイントを語る。そして試乗では、矢作が運転。車内で矢作は「どんなスピード出しても総理大臣の息子だから捕まらないんでしょ？」と大ボケ。小泉は冷静に切り返す。そして、父・純一郎氏の“車事情”も語る。
