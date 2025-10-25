◇明治安田J1リーグ第35節 浦和0―0町田（2025年10月25日 埼玉スタジアム）

浦和はホームで町田に0―0で引き分けた。相手はACLEのアウェー上海海港戦から中3日の強行日程。1週間の準備期間があったアドバンテージを生かせなかった。最近7試合で1得点。得点力不足は深刻だが、スコルジャ監督は「満足はしていませんが、しっかりとアグレッシブな姿勢を見せた、ゲームコントロールできていた、守備で0に抑えたことはポジティブだった」と振り返った。

前半40分には左CKをMF関根が頭で合わせたが、わずかにゴール左外へ。後半3分のFWキーセテリンのヘディングシュートもGKの正面を突いた。後半42分のMF中島の左足シュートは相手GKが好セーブ。好機は作ったが、最後までゴールは遠かった。

ゴール裏には「浦和の男ならプレイで声援を勝ち取れ」の横断幕が掲げられた。前節に横浜Mに0―4で大敗した影響もあり、サポーターはチャント（応援歌やかけ声）を取りやめ。好プレーには歓声が起き、拍手も送られたが、レッズが誇る迫力ある応援や一体感あるスタジアムの雰囲気は影を潜めた。

スコルジャ監督は「サポーターの方々の気持ちはよく分かります」とした上で「サポーターの方々と一体になってこそ浦和は成功を収めることができる」と強調した。今季は残り3試合。優勝争いにも残留争いにも関与しない状況だが、サポーターの心を取り戻すためにも意地を見せたい。