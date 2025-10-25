『ばけばけ』トキ、錦織と再会する 第21回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第21回（27日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、下宿では教員試験を終えた錦織（吉沢亮）の慰労会が行われ、トキ（高石あかり）はお祝いの出し物を披露することになり、大好きな怪談を提案する。一方、松江に残った松野家では、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）が、トキが松江には帰らないであろうと覚悟していた。翌朝、トキは銀二郎（寛一郎）とはじめての西洋風の朝食を味わうことになる。
今回は、銀二郎（寛一郎）との別れから4年。トキ（高石あかり）はいまだ貧乏借金暮らしから抜け出せずにいた。シジミ売りで生計をたてるトキは、お得意様である花田旅館の花田平太（生瀬勝久）、ツル（池谷のぶえ）夫妻から松江に外国人英語教師がやってくることを知らされる。それから数日、ついにその日がやってくる。松江初の外国人を一目見ようとサワ（円井わん）と船着き場を訪れたトキは、そこで錦織（吉沢亮）と再会する。
