行方不明者捜索時の「同報（防災行政）無線」の利用方法を巡り、浜松市と静岡県警で意見が割れている。

市内の警察署は長年、認知症高齢者などの捜索時に情報提供を呼びかける放送を市に依頼していたが、市は「目的外使用」や職員の負担軽減などを理由に今春、利用を平日の夕方に限定するルールを新設。県警は捜索への影響を懸念している。（中島和哉）

「女性は白髪で長め。つえを使用しています」。同市では昨年１０月、認知症の疑いのある７０歳代女性が行方不明になった。県警は市に放送を依頼した。

放送を聞いた女性（７７）は、特徴の似た女性が朝８時頃の「浜松駅行」路線バスに乗車したと、細江署に伝えた。署員はその情報を手がかりに、女性を約２０キロ離れたＪＲ浜松駅周辺で発見した。署の幹部は「貴重な情報だった」と感謝する。天竜署でも昨年８月、放送を聞いた市民が行方不明者を発見した事例があった。

同報無線は、災害の警報発令などを呼びかける拡声設備で、市内では学校など約４７０か所に設置されている。放送地域を指定でき、市内の警察署は認知症高齢者の行方不明など緊急性が高い場合、市に依頼して放送していた。昨年度は中山間地域の署で１１回利用された。

目的外使用

しかし、市は今年３月、行方不明者捜索時の同報無線の利用方法を初めて作成。利用できる時間帯について「平日の午後４時〜午後５時１５分とし、その他の時間帯で放送は行わない」と定めた。その結果、４月以降、捜索時の無線利用は０件（１０月２３日現在）となっている。

市危機管理課の担当者は「無線は災害用で、行方不明者の捜索は目的外使用にあたる。学校の授業時間帯の影響も配慮した」と説明。放送する際は職員が立ち会う必要があり、「休日に利用される時の負担は大きかった」とも打ち明けた。

だが、行方不明者の捜索に与えた影響は大きかった。５月には認知症の疑いのある９０歳代男性が行方不明となったが、土曜日で無線が利用できなかった。男性は翌日、畑で倒れているところを発見された。一命は取り留めたが、県警幹部は「昨年なら放送で手がかりを募っていたケース。もし助かっていなかったら悔やみきれない」と声を落とす。

中山間地域での効果、今も大きく

中山間地域の自治会からもルールに異論の声が上がる。天竜区自治会連合会の会長（７０）は「災害も行方不明者捜索も人命に関わるので、重大さは同じ」と語り、北地域（旧北区）自治会連合会の会長（６６）は「放送後は近所で話題に上るし、山間部では有意義。もう少し柔軟性のあるルールはないか」と話す。

認知症高齢者の捜索方法などを研究する「東京都健康長寿医療センター研究所」の菊地和則・協力研究員は「中山間地域での効果は今も大きい。一方、２４時間対応可能な警察に対し、市は開庁時間が定まっており対応に限界もある」と指摘。行方不明者は今後増加が見込まれるとし、「休日は消防に協力を依頼するなど、各機関が対応できることをすりあわせてルールを策定していくと良い」とした。

市危機管理課の小林正人課長は取材に「同報無線は多様な広報ツールの一つにすぎないと考えているが、警察から運用変更の申し出があったので協議している」と話す。