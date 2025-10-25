◇東京六大学野球秋季リーグ戦 明治大 3-1 立教大(25日、神宮球場)

雨の降る神宮球場では、2025年ドラフト会議を終えて初の東京六大学野球の試合が開催。1試合目には1巡目指名選手2人を含む3選手が上位で指名された明治大の試合が行われました。

ここまで8試合全てに勝利している明治大。9試合目となるこの日の先発マウンドにあがったのは、ロッテに2位指名された毛利海大投手でした。先頭には四球での出塁を許し、ヒットでもランナーをためるも2つの三振を奪うなど、無失点の立ち上がり。その後も2イニングで三者凡退を記録するなど、7つの三振を奪い、6回無失点の好投を披露しました。

この毛利投手とバッテリーを組んだのが、西武1位指名の小島大河選手。「4番・キャッチャー」で出場すると、フルでマスクをかぶり投手陣をリードします。打撃では快音とはならなかったものの、得点に貢献しました。

さらに3番手として8回から日本ハムのドラ1・大川慈英投手がマウンドに。先頭の2塁打でピンチを招きタイムリーで失点するも、2イニングを最少失点に抑えゲームセット。明治大の勝利となりました。

1試合が降雨の影響で中止となるも、ここまでの9試合全てに勝利している明治大。明日の立教大との2回戦に勝利すれば全勝優勝となります。