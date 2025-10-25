25日、2025明治安田J1リーグ第35節が行われ、横浜F・マリノスとサンフレッチェ広島が激突した。



序盤からボールを握るのは広島だったが、先に試合を動かしたのはマリノスだ。11分GK大迫のキックミスを喜田がカットし、植中へパス。PA付近でボールをもらった植中はターンから右足一閃。ファーサイドのポストに当たり、ネットを揺らした。



先手をとられた広島は長いボールを使って攻めようとするが、なかなかシュートの形を作らせてもらえない。





一方のマリノスはボールを持たれる時間が続くが、前線からの早いプレスとコンパクトな守備ブロックをしき、広島に決定機を作らせていない。44分広島にチャンス。サイドチェンジを受けた菅がカットインから右足を振り抜く。いいコースに飛んでいたが、これはキニョーネスがシュートブロック。前半を通してアウェイの広島がボールを握る展開となったが、ワンチャンスを逃さなかったマリノスが1点リードして折り返す。1点を追う広島はハーフタイムで3枚替え。中野、田中、中村を投入し投入し前線にフレッシュな人材を送り込む。一方のマリノスは交代なしで後半を迎える。49分マリノスにチャンス。クルークスのFKに角田が合わせるが、枠へはとばせず。クルークスの正確なキックからチャンスを作った。決定機を作らせてもらえない広島は57分に木下と東をピッチに投入し、同点ゴールを狙いに行く。58分早速交代の効果が。右サイドの中野のクロスをファーに走り込んだ中村がボレー。シュートはGK正面だったが、広島らしい攻撃を見せた。65分広島が追いつく。右サイドでパス交換を行うと、中央で受けた木下が左サイドの東へ。東が中へ折り返すと、中村が最後は合わせてゴール。かと思われたが、VARの結果中村がオフサイドとなり、ゴールは無効に。得点にはならなかったが、選手交代で勢いに乗る広島が攻勢を強め、マリノスは耐える時間が続く。守備の時間が増えるマリノスは70分にアラウージョ、77分に天野を投入し、流れを変えようと試みる。一方の広島はこのタイミングで荒木を投入。ターゲットマンとして最前線に配置された。勝ち点3がどうしても必要な広島だが、次のチャンスはマリノスに。82分天野がPA内で倒され、マリノスはPKを獲得。これを天野が冷静に沈め、ホームチームが貴重な追加点をマークした。勢いに乗るマリノスは90＋1分天野のCKからキニョーネスが強烈なヘディングを合わせゴール。試合を決定づけた。前節の浦和戦（4-0）に続いて今節もゴールラッシュを見せたマリノス。堅守を誇る広島からも3点を奪い、連勝。J1残留を目指すマリノスにとっては大きな勝ち点3となり、これで18位横浜FCとの勝ち点差を「5」に広げた。一方の広島は逆転優勝に向けて勝ち点3が必要だったが、痛恨の敗戦。首位鹿島との勝ち点差は「8」となった。横浜F・マリノス 3-0 サンフレッチェ広島横浜F・マリノス得点者植中朝日（12分）、天野純（PK：85分）、ジェイソン・キニョーネス(90＋1分)サンフレッチェ広島得点者