現時点での25-26シーズンのプレミアリーグは首位が勝ち点19のアーセナル、そして勝ち点16のマンチェスター・シティ、勝ち点15のリヴァプールが続いている。



今季の序盤戦は現在3位のリヴァプールが開幕5連勝スタートを切り、トップに立っていたが、第6節でクリスタル・パレスに敗れると、その後の第7節マンチェスター・ユナイテッド、第8節チェルシーとの一戦にも敗れ現在3連敗中となっている。





そういったこともあり、識者の中ではリヴァプールがプレミアの優勝争いから脱落したという意見が散見されている。プレミア第9節ではアウェイでアストン・ヴィラと対戦するシティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督はその意見が時期尚早だと持論を展開している。その様子を『Liverpool Echo』が報じた。「最初の2、3試合で我々は(優勝争いから)脱落している。リヴァプールも終わったように見えるが、彼らは確実に戻ってくると思う」「何度も言ってきたが、評論家や元選手たちは5試合後に何が起きるのかすべて知っているんだ。私にそんなことはできない。だから私は常に10試合、15試合を待って状況を正確に把握する」「リヴァプールとアーセナルは明らかに上位にいるし、他のチームも加わることになるだろう。そして我々もそこにいられることを願っている」ペップ監督は物事を早々に決めたがる風潮に嫌気がさしており、それらに対する皮肉を込めて今季の優勝争いに言及している。実際にシティは開幕節でウルブズ相手に快勝したものの、続くトッテナム、ブライトンに敗れ、第3節終了時点では1勝2敗の成績だった。しかし、そこから巻き返し、首位アーセナルとは勝ち点3差、以前まで首位だったリヴァプールとの立場は逆転している。