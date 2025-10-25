¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¥í¥Ð¡¼¥ÄºÓÇÛ¤ò¥É·³¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÈÈóÆñ¡É¡Ä¡Ö¤è¤êÍ¥½¨¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òµ¯ÍÑ¤»¤º¡×
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤Î·ÑÅêºö¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î24Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë4¡Ý11¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ªÂçÃ«¤¬WS¤Ç¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤Ï5²ó¤Þ¤Ç2¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6²ó¤Ë»Íµå¡¢°ÂÂÇ¡¢»àµå¤ÈÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¡¡2ÈÖ¼ê¤Ï¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢2ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òµö¤·¤¿¡£3ÈÖ¼ê¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¤ÏÂåÂÇ¤Î¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ËËþÎÝÃÆ¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë»´¾õ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ÑÅêºö¤Ï´°Á´¤ËÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥Ï¥ó¤ÏÀ©µå¤ÈÈïËÜÎÝÂÇ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÊý¤Î¥Ð¥ó¥À¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤êÍ¥½¨¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ê¤É¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤»¤º¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢°ìÀÚ¤Î¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ê¡¼¥ÈÂ·¤¤¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂÇÀþ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î±¿Ì¿¤ò°Ñ¤Í¤¿¡×¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î·ÑÅêºö¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤è¤êÍ¥½¨¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¡×¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢µ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¡¼¥Ï¥ó¤È¥Ð¥ó¥À¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢Âè2Àï¡¢Âè3Àï¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¹â¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤ò²¹Â¸¤·¤è¤¦¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ø¥í¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÅµ·¿Åª¤ÊºÓÇÛ¤Î¤·²á¤®¤À¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÌÀÆü¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò²¹Â¸¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÈó¾ï¤ËÃ»¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍýÏÀÅª¤ÊµÙÍÜ¤Î¤¿¤á¤Ë1»î¹ç¤ò¼Î¤Æ¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤É¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥â¥á¥ó¥¿¥à¡ÊÀª¤¤¡Ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Ï´í¸±¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤À¡£Âè1Àï¤òÂè7Àï¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤Ù¤¤À¡£¡ØÍÍ»Ò¸«¡Ù¤Ê¤É¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎºÓÇÛ¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥²¡¼¥à¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥ê¥º¥à¤ò¶¸¤ï¤»¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥á¥ó¥¿¥à¤òÁê¼ê¤Ë¼êÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥ÄºÓÇÛ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]