新潟、Ｊ２降格決定　中野幸夫社長が声明文「責任を重く受け止め、真摯に反省しております」

Ｊ１で最下位の新潟が、Ｊ２に降格することが決定した。

この日、残留圏内の１７位横浜ＦＭが広島に勝利。勝ち点を「３７」に伸ばしたことで、現在勝ち点「２２」の新潟は、２６日の神戸戦を含めて残り４試合に全勝しても上回ることが出来ず、２３年にＪ１に復帰してから３シーズンでＪ２に逆戻りすることになった。

降格を受けて、クラブは公式ＨＰ上で「アルビレックス新潟を日頃よりご支援いただいている皆様へ」と題し、中野幸夫社長の名義の以下の声明文を掲出した。

「本日、１０月２５日（土）の試合結果により、当クラブの来シーズンのＪ２リーグ降格が決定いたしました。

常日頃から多大なるご支援やご声援でチームを鼓舞してくださるサポーターの皆様、パートナー企業の皆様やホームタウン関係者の皆様、後援会員をはじめとした各種会員の皆様、当クラブに関わるすべての方々のご期待に応えられず、Ｊ２降格という結果になりましたことを、クラブを代表して深くお詫び申し上げます。シーズンを通じて選手・チームスタッフ、クラブスタッフは取り組みを続けましたが、トップチーム強化、組織運営の至らなさが、このたびの結果をまねいたものと、責任を重く受け止め、真摯に反省しております。

まずは、今シーズンの残り４試合を、来シーズンに向けたクラブ再生の契機とするべく、今一度チーム一丸となり、新潟の勝利を願う皆様の想いとともに、全力を尽くして戦い抜く所存です。

そして、今シーズンの悔しさを力に変え、来シーズンからの再起につなげてまいります。これまで以上に、結果にこだわり、再びＪ１リーグ昇格を果たすべく、一歩一歩確実に進んでまいります。

アルビレックス新潟は、クラブを応援してくださるすべての皆様とともにあります。新潟で愛され、Ｊ１の舞台で再び躍動をするために、クラブ一丸となって再起を図ってまいります。これからも当クラブへのご支援とご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」

今季は樹森大介監督のもとで開幕を迎えたが、６月下旬に２０試合を終えて、４勝７分け９敗の勝ち点１９で降格圏の１８位に低迷していたことから樹森監督との契約を解除。コーチから昇格した入江徹監督のもとで浮上を図ったが、就任後から６連敗を喫するなど、現在１５試合未勝利（３分け１２敗）。６月１５日の横浜ＦＭ戦（１〇０）を最後に勝利から遠ざかるなど低迷が続いていた。

来年から８月開幕の秋春制にシーズン移行することもあり、最短でのＪ１復帰は２７年夏となる。