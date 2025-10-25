◇ラグビー 「リポビタンＤ チャレンジカップ２０２５」日本―オーストラリア（２５日、国立競技場）

世界ランク１３位の日本代表は、同７位のオーストラリア代表に１５―１９で黒星。格上のワラビーズと渡り合ったが、惜しくも勝利は逃した。

先制はオーストラリア。前半１３分、日本トライエリア前のリスタートから、ＦＷで押し込んでトライ。同１８分、日本はトライライン際で相手の１９次攻撃を耐えるが、反則の繰り返しでＣＴＢローレンスがイエローカードの一時退場に。数的不利となったが、再びの１０次攻撃も死守した。前半２７分、日本はＳＯ李承信（神戸）がＰＧを決めて３―７。得点を返すが、同３０分にＣＴＢフルツクにトライを許して３―１４となった。同３７分には自陣のラインアウトからの守りで、プロップ竹内柊平（東京ＳＧ）がチーム２枚目のイエローカード。再び数的不利となり、日本がビハインドで折り返した。

後半は１２分、日本が敵陣左サイド深くのラインアウトを起点に、ボールを受けたプロップ竹内がトライ。それでも、オーストラリアはラインアウトモールからトライを奪い、１９―８と突き放す。同２１分、日本は敵陣深くのスクラムから、こぼれたボールを拾ったＳＨ藤原忍（東京ベイ）が突進、フランカーのガンター（埼玉）がねじ込んでトライ。キックも決まり、１５―１９と迫る。日本は選手を入れ替え「超速ラグビー」で攻め込む時間が増えるが、決め手に欠いて最後はわずかに及ばず。Ｗ杯優勝国の格上からの金星を惜しくも逃した。