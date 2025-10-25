◆第１０５回コックスプレート・豪Ｇ１（１０月２５日、ムーニーバレー競馬場・芝２０４０メートル、良）

「伝説が生まれるレース」がキャッチフレーズの豪Ｇ１は８頭立て（グローブが出走取り消し）で行われ、１番人気のヴィアシスティーナ（牝７歳、豪州・クリス・ウォーラー厩舎、父ファストネットロック）が連覇で１１度目のＧ１勝利を飾った。２０１５〜１８年まで４連覇した伝説の名牝、ウィンクス以来の連覇となった。

ヴィアシスティーナは中団から進め、残り２００メートルで先団をうかがうポジションに。最後まで力強く脚を伸ばし、同じクリス・ウォーラー厩舎で外のバッカルーとの激しい叩き合いの末、０・１馬身差でしのいだ。ジェームズ・マクドナルド騎手は２０２２年アナモー、２３年ロマンチックウォリアー、昨年の同馬に続き、４年連続の制覇となった。勝ち時計は２分５秒０３。

同馬は英国でデビューし、５歳時の２０２３年にプリティポリーＳでＧ１初制覇。その後、豪州に移籍し、昨年のコックスプレートでは日本から参戦したプログノーシス（２着）に８馬身差をつけて圧勝。２０２５―２６シーズンに入り、ウィンクスＳで１０度目のＧ１勝利。以降の２戦は３着と不調だったが、ここで復活の走りを見せた。

コックスプレートは今年、賞金が増額され総賞金は６０５万豪ドル（約５億９２９０万円＝１豪ドル９８円で計算）。１着賞金は４００万豪ドル（約３億９２００万円）。かつては名牝ウィンクスが４連覇を達成するなど、名馬たちが駆け抜けてきた。これまで日本調教馬は４頭が出走し、２０１９年にリスグラシューが勝っている。

２着はバッカルー（マーク・ザーラ騎手）、３着にはトレジャーザモーメント（ダミアン・レーン騎手）が続いた。