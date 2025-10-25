³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤¬¡Ö¤½¤Î3¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¸½Ìò¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÌ¾Á°
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê51¡Ë¤ÈÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ê51¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡¡¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£Ç¯5·î¤ËÊ¿À®À¸¤Þ¤ì½é¤È¤Ê¤ë»Ë¾å56¿ÍÌÜ¤ÎNPBÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£À¨¤¤¤È»×¤¦¸½Ìò¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ò3¿Íµó¤²¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ´ÊÔ¼ýÏ¿¡£Âç¤Î³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÀõÂ¼¥Õ¥¡¥ó¡¢ÀõÂ¼¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¼«Ç¤¤¹¤ë°ËÃ£¤¬¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¡ÖÌÜ¡¢¸«¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Âç¹¥¤¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç³Ú¤·¤¯¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡¢·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡©¡×¡Ö²¿»þ¤Ë¿²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó´Ý½Ð¤·¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¼ÁÌä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿°ËÃ£¤¬¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤ê¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¡£¡ÖÀõÂ¼Áª¼ê¤¬À¨¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¦¿Í¤Ã¤Æ¡Ä¸½Ìò¤Ç¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀõÂ¼¤Ï¤Þ¤º¡Ö¥®¡¼¥¿¤µ¤ó¤È¤«¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤È¶áÆ£¡¢¤¢¤È¥ì¥¤¥¨¥¹¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê30¡á¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î3¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀõÂ¼¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥®¡¼¥¿¤µ¤ó¡Ä¥±¥¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤·¡£Ç¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡»þ¤Ë¤ÏÌøÅÄ¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡ÄÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡£°ËÃ£¤¬¡ÖÌøÅÄ¤µ¤ó¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤È¸¬¤½¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£