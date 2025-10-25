「ＩＮＩ」の木村柾哉（２８）が２４日深夜放送の「Ｆｒｏｍ ＩＮＩ」（Ｔｏｋｙｏ ＦＭ）に出演。メンバー・西洸人（２８）とのケンカエピソードを明かした。

この日は木村とメンバーの後藤威尊が同ラジオに出演。リスナーから「西くんが柾哉くんと電話でバチボコにケンカしたっていうのがずっと気になっています。ケンカの理由を聞いてもいいですか？」と質問が届くと、木村は「メンバーは結構知ってる人多いんですけど。おそらく知らない人はいないかな。ほんとくだらなくて、自転車のことでケンカしました」と苦笑した。

木村いわく、ＩＮＩが共有していた自転車が原因だったそうで「それの鍵がどこにいったか、あるない、誰かが失くした、みたいなところから発展して。なぜか俺と洸人が大ゲンカする結果になったっていう」と経緯を説明。改めて「ほんとくだらないですよね。すいません、なんかグループのことで悩んでケンカとかじゃなくて、ほんとすいません」と笑うと「深夜２時か３時くらいに電話で。俺も歯磨いてて。歯磨きながら『あぁ〜！』って怒鳴って。何してるんだろうって我に返って、お互い。くだらなさすぎるわっていうので鎮火した」と詳細を語った。

２人の一連のやり取りを聞いた後藤から「おもろー。その後とかはさ、気まずいとかなかった？」と問われると、木村は「全くないね。そこは洸人だからこそ気まずさとかは全くなくいられるんだろうなって感じる。洸人との関係性を改めて認識できた。何を言ってもいいって訳じゃないけど、ぶつかり合える仲なのかな」と心境を吐露した。