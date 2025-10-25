¡Ú¿·ÇÏ/Åìµþ4R¡ÛÉðË¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¤¬ÃÇÁ³¤Î»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡10·î25Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¥À1400m¡Ë¤Ï¡¢ÉðËµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦½©»³¿¿°ìÏº¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë¥Þ¥«¥¤¥¾¥¦¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÃÝÆâÀµÍÎ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¥é¥¤¥º¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦°ËÆ£·½»°¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:26.9¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
¡¡ÉðËµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹¥°Ì3ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¡¢½ª»Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÈ´¤±½Ð¤·ÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤º¡¢3¡¢4Æ¬²£ÊÂ¤Ó¤ÎÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¤·¤Ö¤È¤¯ÀèÆ¬¤ò¾ù¤é¤ºÆþÀþ¡£2Ãå¤Ë¥¯¥Óº¹¤ÇÎ¿¤®ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¡1Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦½©»³¿¿°ìÏº¡Ë
Éã¡§Yaupon
Êì¡§Buy Me a Rose
ÊìÉã¡§Violence
ÇÏ¼ç¡§¥Î¡¼¥¹¥Ò¥ë¥º
À¸»º¼Ô¡§Charles Kidder & Nancy Cole