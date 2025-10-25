俳優ロウン、あの“レオ様”にとって“初めて”の人だった!?夢の会話を振り返る「ありがたいことに…」

ボーイズグループSF9出身の俳優ロウンが、レオナルド・ディカプリオと対面したときの秘話を公開した。

【写真】ロウン、“レオ様”とのガチガチ緊張ショット

去る10月24日、歌手チョ・ヒョナのYouTubeチャンネル「チョ・ヒョナの平凡な木曜日の夜」（原題）には、「アカデミー賞にも行き、ディカプリオとも話すスーパー芸能人だけど、私にはただただキム・ソグ」というタイトルの新しいコンテンツが公開された。

今回のコンテンツにはロウンが出演し、レオナルド・ディカプリオと交わした話を公開した。

ロウンは「以前、あるガラのイベントショーでディカプリオ（に会った）。一緒に写真を撮ったし、挨拶もした。『韓国から来た俳優だ。あなたが大好きだ』と話した。『僕の映画のなかで何が1番面白かったか』と聞いてきた」と話し始めた。これに対し、チョ・ヒョナは「話をしたの？」と驚いた。

ロウンは、「普段はイベントだから忙しないし人が多いので、『ありがとうございます』と終わる。ところが、ありがたいことに話をした」と振り返った。

（写真＝YouTubeチャンネル「チョ・ヒョナの平凡な木曜日の夜」）

3枚目：左からチョ・ヒョナ、ロウン

続けて、「『どの映画が1番面白かった』と聞かれたので、『『太陽と月に背いて』が1番好きだ』と話すと『自分の映画が面白かったという俳優は多いが、その映画が面白いという人は君が初めてだと思う』と言われた」と打ち明けた。

チョ・ヒョナはロウンとディカプリオの会話の内容を聞いて、びっくりしながら「そしたらディカプリオにとって初めての人なんだね」と付け加えた。

ロウンは、「それで『サンキューサンキューサンキュー！サンキューソーマッチ』と言った。そして『自分の目標はいつかあなたと一緒に演技をすることだ』と話した。『待っている』と言われた」と話し、注目を集めた。

なお、ロウンは先立って2024年11月、自身のSNSにレオナルド・ディカプリオとともに撮った写真を公開し、話題になった。ロウンはディカプリオの隣にくっついて、ディカプリオは親指を立ててポーズを取った。

（記事提供＝OSEN）

◇ロウン プロフィール

1996年8月7日生まれ。本名キム・ソグ。2016年、SF9のメンバーとしてFNCエンターテインメントからデビューした。2023年に同事務所との1次契約が満期を迎え、これとともにグループを脱退。兼ねてより活発であった俳優活動に専念することを発表した。190cmの高身長と正統派な好青年ビジュアルで人気を集めており、代表作はドラマ『偶然見つけたハル』『先輩、その口紅塗らないで』『恋慕』など。