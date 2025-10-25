桃井かおり「庭で鮭定食」自然光で楽しむ食事が話題「おしゃれ」「LAで和定食最高」
【モデルプレス＝2025/10/25】女優の桃井かおりが10月25日、自身のInstagramを更新。自宅の庭での食事を公開し、反響が寄せられている。
【写真】74歳女優「庭で鮭定食」焼き鮭中心の手作り定食
桃井は「何も食べないでもいいかも〜なんて時は、ほれこうして庭で鮭定食！早く来て〜ナスの浅漬けが色変わりしてく〜」と黒い盆に乗せられた鮭定食の写真を公開。分厚い焼き鮭を中心に白米、ナスの浅漬け、赤い汁椀、赤ワインなどが並び、庭の緑と自然光の中で楽しむ健康的な食事が投稿されている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれな食事」「LAで和定食最高」「器も素敵」「鮭の厚みが立派」「憧れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆桃井かおり、鮭定食披露
◆桃井かおりの投稿に反響
