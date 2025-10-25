ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国黒竜江省に渡り鳥飛来 水辺の生息地に活気 中国黒竜江省に渡り鳥飛来 水辺の生息地に活気 中国黒竜江省に渡り鳥飛来 水辺の生息地に活気 2025年10月25日 16時39分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２２日、黒竜江省の撓力河国家級自然保護区に集まる渡り鳥。（ドローンから、富錦＝新華社配信／盛景利） 【新華社富錦10月25日】中国黒竜江省で、渡り鳥の移動がピークを迎えている。省内の生息地には数万羽が集まり、風景に活気を添えている。２２日、黒竜江省の撓力河国家級自然保護区に集まる渡り鳥。（ドローンから、富錦＝新華社配信／盛景利）２２日、黒竜江省富錦市の松花江沿岸に広がる湿地に集まるコウノトリ。（ドローンから、富錦＝新華社配信／庚喜慶）２２日、黒竜江省の撓力河国家級自然保護区に集まる渡り鳥。（ドローンから、富錦＝新華社配信／盛景利）２２日、黒竜江省富錦市の松花江沿岸に広がる湿地に集まるコウノトリ。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）２２日、黒竜江省富錦市の松花江沿岸に広がる湿地に集まるコウノトリ。（ドローンから、富錦＝新華社配信／曲玉宝）２２日、黒竜江省富錦市の松花江沿岸に広がる湿地に集まるコウノトリ。（ドローンから、富錦＝新華社配信／庚喜慶） リンクをコピーする みんなの感想は？