◇ラグビー オーストラリア代表19-15日本代表(25日、国立競技場)

ラグビー日本代表がオーストラリア代表と国立競技場で戦い4点差で敗れました。

2027年のワールドカップ組み合わせ抽選まで約1か月となり、重要視される世界ランキングをあげるためにも重要な一戦に挑んだ世界ランキング13位の日本は、過去W杯優勝2回、対戦成績0勝6敗の7位のオーストラリアと戦いました。

開始10分、日本はフッカー・江良颯選手がスティール(ジャッカル)や相手を外へ押し出すタックルなどディフェンスが光り互角の戦いを見せます。

しかし13分にラインアウトのミスからボールを奪われ自陣5メートルでペナルティーをとられると、フォワードの攻撃から先制のトライを奪われます。

さらにピンチが続き、トライラインの攻防で反則をおかした日本はイエローカードで数的不利になります。それでもトライラインぎりぎりでフォワードが踏ん張ると、相手はバックスへ展開、ここでウイングの石田吉平選手が低いタックルで止めると、リーチ マイケル選手のスティールで反則を誘いピンチを脱しました。

27分、李承信選手のペナルティーゴールで3点を返し、流れをつかみかけた日本でしたが31分、スクラムからオーストラリアがバックスで仕掛けるとサインプレーを止められず、約50メートルを一気に走られ3-14で前半終了となりました。

後半に入ると5分、モールのこぼれ球を日本が拾うとスクラムハーフの藤原忍選手が運びキックで大きく前進、敵陣で相手を押しだしマイボールにするビッグプレーを見せます。すると12分に敵陣5メートルで藤原選手からパスを受けたプロップ・竹内柊平選手の突破でトライを奪い8-14としました。

しかしオーストラリアはフォワードのパワーを生かした攻撃で日本陣内へ前進すると、ラインアウトからモールで押し込まれ8-19とされます。それでも21分、スクラムからバックスへ展開すると藤原選手がトライライン約50センチまで前進、そのままフォワードがボールを押し込むとトライ。さらにキックも決まり4点差に迫りました。

28分には172センチの江良選手が相手191センチのプロップに対してあおむけに倒すタックルでボールを奪取し、攻守でリズムを作ります。攻撃の時間が長くなった日本でしたが、残り2分でペナルティーを奪われるとオーストラリアの時間を使った攻撃にボールが奪えず15-19で敗れました。

秋のテストマッチシーズン惜しくも黒星スタートとなった日本は2025年国内の試合が終了、11月はヨーロッパへ遠征し、世界ランキング1位の南アフリカや3位のアイルランド、12位のウェールズ、11位のジョージアら強豪との連戦を控えています。