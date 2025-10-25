MLBワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ11-4ドジャース(日本時間25日、ロジャース・センター)

ドジャースのロバーツ監督がこの日ホームランを放った大谷翔平選手についてコメントしました。

大谷選手は2-11と点差が開いた7回の第4打席、右腕のブレイドン・フィッシャー投手の低めの変化球をとらえ、ライトスタンドへワールドシリーズ初のホームランとなる2ランを放ちました。大谷選手はこれでポストシーズン6本目、敵地・トロントのファンも静まりかえる一発を放ちました。

試合後、ロバーツ監督は「あのホームランは良かったね。この勢いで続けてくれるといいですね。彼は大丈夫だろう」とコメントしました。

2回には満塁のチャンスでトレイ・イェサベージ投手のスライダーにファーストゴロに倒れましたが、「満塁の状況で彼を起用するのは当然だし、イェサベージもスプリットを低めに決めて良いピッチングをした。でも、彼はきっと大丈夫だろう」と変わらない信頼を寄せました。

得点のチャンスでビッグイニングを作れなかった打撃陣に対しては「ここ数週間を振り返っても、試合の流れをひっくり返す決定的な打席がいくつかあったと思います。私たちはもっとその点で成長できると思っています。重要な打席では、打つべき球を打ち、逆サイドへヒットを打ったり、四球を取ったり、何かしらの結果を出さなければなりません。私たちはもっと成長できるし、もっと成長する必要があると思っています。相手の投手陣は気合が入っていて、いい野球をしています。ですから、1番から9番まで全員が、良い打席を重ねて、いい野球をすれば大丈夫でしょう」と語りました。