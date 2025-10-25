大泉洋主演、野木亜紀子脚本のテレビ朝日「ちょっとだけエスパー」が２１日にスタートした。

横領で会社をクビになり、貯金もすっからかんとなった文太（大泉）が、転職先で謎のクスリを飲んだことから「ちょっとだけエスパー」に変身。なんだかわからないまま、世界平和（？）のためにミッションをこなすこととなる。

これまた、なんだか分からないまま、初対面の女性・四季と擬似夫婦になり、困惑する日々。四季の屈託のない魅力に惹かれていく文太だったが、１話ラストで「恋をしてはいけない」ことが告げられる。

四季を演じるのが、民放連ドラ１３年ぶりの出演となる宮崎あおい。８月に第４子を出産していたことが報じられたママの、抜群の透明感と太陽のような笑顔が視聴者を釘付けにした。

もはや一番のエスパーなんじゃないかと思えるほどの変わらぬ可愛さに、ネットも騒然。Ｘでは「ちょっとだけエスパーの宮崎あおいかわいすぎる パッツン前髪があんなに似合うのも少女のような透明感もすごい．．．」「すごいな、、一生可愛いじゃん、、」「やっぱり宮崎あおいは至高だよな」「可愛すぎやしないか」「４人子供おって未だにあの可愛さなんなん」「只々宮崎あおいが可愛すぎる。どの場面どの角度でも全て可愛い、！」「破壊力ヤヴァい。久しぶりに見たけど可愛すぎる。」などの声が並んだ。