未来を刻む「バック・トゥ・ザ・フューチャー」腕時計が40周年記念で登場

映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の公開から40周年を記念し、ファン必見の限定アイテムが登場しました。ジュエリーブランド「ユートレジャー」から、「ヒルバレーの時計台」をモチーフにした特別な腕時計が発売されます。クラシカルで上品なデザインに、映画の世界観を感じるディテールが散りばめられたタイムピース。過去と未来をつなぐような、この特別な時計で心ときめく時間を刻んでみませんか？

映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』40周年を記念した特別モデル

2025年、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が40周年を迎えることを記念し、ユートレジャーが特別なコラボ腕時計を発売します。

デザインのテーマは、作品の象徴「ヒルバレーの時計台」。文字盤にはそのモチーフを精密に再現し、裏蓋には40周年記念ロゴとシリアルナンバーを刻印。1本1本に唯一のナンバーが入った限定感あふれる仕上がりです。

ゴールドのケースとブラックの牛革ベルトが織りなす上質なコントラストが、クラシカルで洗練された印象を与えます。

細部までこだわり抜いた「腕時計」の仕様とデザイン

ケースはステンレス製で直径約36.4mm、厚み約8.4mmと日常使いにぴったりのサイズ感。ムーブメントには日本製クォーツ式を採用し、精度は平均月差±20秒以内。

防水は5気圧と安心の生活防水仕様です。ベルトは上質な牛革を使用し、手首周り約14.5～18cmに対応。電池寿命は約2年と実用性も◎。

上品なゴールドケースとブラックレザーベルトの組み合わせが、大人の女性の手元をエレガントに演出します。

予約は12月29日まで♡限定展示も実施中

この「時計台モチーフ腕時計（『バック・トゥ・ザ・フューチャー』40周年モデル）」は、税込価格35,200円で販売。2025年10月21日（火）～12月29日（月）の期間限定で予約を受付中です。

ユートレジャーオンラインショップおよびコンセプトストア池袋にて取り扱い。さらに、期間中は池袋店で実際にサンプルを展示中です♪限定アイテムのため、ファンの方はぜひお早めにチェックを。

未来を共に刻む特別な一本をあなたの手に

映画の名シーンを想起させる「ヒルバレーの時計台」を文字盤に刻んだこの腕時計は、過去・現在・未来をつなぐ特別な存在。

ファッションアイテムとしてはもちろん、自分へのご褒美や映画ファンへのギフトにもぴったりです。

40周年という節目にふさわしい、永遠の名作に敬意を込めた一本を手に入れて、時を超えるロマンを感じてみてください。