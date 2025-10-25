Photo: junior

スマホに溜まった"撮ったきりの旅の写真”、せっかくならアートにしてみませんか？

「トラベラーマップパズル Haika」は写真×地図×パズルを融合したユニークなインテリアアイテム。それぞれの土地での写真をピースに変えて埋めていくことで、みなさんの旅の軌跡が可視化されていくのがおもしろいポイントです。

家族やパートナーと思い出話に花が咲き、また次の旅行の計画もしやすくなるかも？

今回はサンプルを試す機会をもらったので、旅行好きの人はぜひ参考にしてみてください。

「想いを飾る」"旅の思い出47枚でつくる" あなただけのトラベラーマップパズル 23,800円 machi-yaで見る

旅の写真をインテリアに

Photo: junior

こちらが47都道府県がピースになった「トラベラーマップパズル Haika」。単なる日本地図パズルではなく、各都道府県を自分の写真で作るのがポイント。

全体感は白キャンバスでプレーンな印象なので、リビングやダイニングなどにも飾りやすいかと。

左：A2サイズ、右：A1サイズ

サイズは2種あり、A2（A3の2倍）サイズは壁掛けにも対応。

さらに大きいA1（A3の4倍）サイズは大型ということもあり、基本は立てかけが推奨。邪魔でなければイーゼルと組み合わせて使うと雰囲気がグッと上がりそうです。

Webから簡単にピース作成

Photo: junior

各都道府県に貼る写真シールの作り方も簡単でした。まずは専用サイトから印刷したい都道府県を選択し、写真をアップロードします。

Photo: junior

あとは都道府県の形に合わせて写真のトリミングを調整。プレビュー表示もあって分かりやすいので難しい点はありませんでした。

Photo: junior

シールが届いたら対象ピースに貼れば完成。セットには有効期限付きですが印刷チケットも含まれており、1回につき最大5枚まで合計で50枚を印刷できるとのことでした。

期限後や足りなくなったら1枚200円で追加注文できるので、思い出が増えたら新しい写真にしてみてもいいかもしれませんね。

温もりある木工

Photo: junior

日本地図や各ピースはすべて国内でレーザー加工で生まれ、木の温もりもしっかり感じられるのもポイント。

Photo: junior

47都道府県の制覇をした人やこれから目指す人なら、旅の思い出や熱量を常に感じさせてくれる良いアート作品になりますね。

家族やパートナーといっしょに、思い出話とともに次の目的地を決めてみては？

