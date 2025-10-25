¿Íµ¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈàÅÅ·âº§¡õÇ¥¿±È¯É½á¤«¤é2Ç¯¡Ä30ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÍÅ±ð»Ñ¤ËÉ×¤âÈ¿±þ¡ÖÈþ¤·¤¤...¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡Ö¿ÍºÊ¤Ê¤Î¤¬¡Ä¡×ÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤ËÈ¿±þÂ³¡¹
¡¡¿Íµ¤¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È2023Ç¯à¸µÆü·ëº§¡õÇ¥¿±áÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¤¬ÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï2¤Ä¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ò¤È¤Ä¤á¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Øb¡Ýex 50th Anniversary SPECIAL EVENT¡¡ÈþIG¡ÝBANG¡ª¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡×¤È¥Ø¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¡£
¡¡¡ÖËÜÍè¡¢¥Ø¥¢¥·¥ç¡¼¤ÏÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ç¡¼¤Ê¤Î¤Ç ÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÈþÍÆ±¡¤äÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ªÊ¢¤òÏª½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°á¾Ø¤Ç¹õÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿ÌöÆ°´¶¤Î½Ð¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥À¥ó¥¹ÈäÏª¤òÊó¹ð¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ø¥¢¥·¥ç¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤ÍÅ±ð¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÉ×¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬¤¤¤¤¤Í¡ª¤òÉÕ¤±È¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂÀË±¥Ý¡¼¥º♡♡Èþ¤·¤¤...¡×¡Ö¿ÍºÊ¤Ê¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¿¤ª¤Á¤ã¤ó¡Ä¡©¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö´¶¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í♡¡×¡ÖµÞ¤ËÂç¿Í½÷»Ò¡Á¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ ½÷À¤âÆ´¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡ÅÚ²°¤Ï¡¢2023Ç¯1·î1Æü¤ËGENERATIONS from EXILE TRIBE¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤È¤Î·ëº§¡õÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃÂÀ¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£