◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、この日が20歳の誕生日の中村心（ヤマエグループHD）は5バーディー、1ボギー、2ダブルボギーの72で回り、首位と12打差の通算8アンダーの4位で最終日を迎える。

「ダボが2つあるけど、それ以外はバーディーも取れているし、ピンチもあったけどパーでしのげた。ダボ以外はいいプレーができた」

6番パー4、第2打で目の前の池を越えられずダブルボギーを叩いたものの、続く7番から連続バーディーで巻き返した。「切り替えて打てたのが良かった」と振り返った。

ホールアウト後、主催者より誕生日ケーキが贈られた。「まさかこんなサプライズがあると思わなかったので、凄いうれしい。誕生日だけど、試合期間なのでケーキは食べられないと思っていたのでうれしい」と喜んだ。

20歳の目標を漢字一文字で表すと「伸」。「成長。たくさんゴルフと向き合って、19歳の時よりも成長したゴルフができるように頑張りたい」と意気込んだ。