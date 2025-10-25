俳優の柴咲コウが24日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」（金曜後10・30）に出演。起業した当時の思いを語った。

柴咲は2016年に「レトロワグラース株式会社」を設立。エンターテインメント事業、アパレル事業、セレクトショップ事業を軸に展開している。

柴咲はこの日、起業した当時の思いを問われると「私も何か社会課題とか、何か良くしたいけれど、一人の力じゃ何かうまくいかないなみたいな思いが、じれったい気持ちがあって。何でもかんでも一人で頑張らなきゃいけないみたいなところがあったんだけど」と回顧。

「芸能も、歌手活動も割と自分でやらなきゃみたいな。ちょっと孤独な部分もあるじゃないですか」と続け、「だけどそれだと足りないな、手が足りないな、そもそもというのと、それにかける時間も足りないな、知恵も足りないなってなった時に、やっぱり人に頼るということが凄く大切だなと思って」と続けた。

「そこで自分の声を出すようにしたんですよ。自分の心の声を」と柴咲。「やりたいんだよなとか、こういう助けがあったらいいなとか。願望を口にするようにしたら、そういう人たちと接点ができて、つながっていったっていう感じなんで」と振り返った。

「やっぱりその思いを口にするっていうのは大切だなってその時は思いました」としみじみと話した。