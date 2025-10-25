豊島区長の高際みゆき氏（60）が25日、日本最大級のハロウィーンイベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」に登壇。名作アニメ「風の谷のナウシカ」の主人公、ナウシカのコスプレを披露した。

高際氏は髪をピンク色に、水色のミニスカート、青色のブーツ姿でステージに登場。「風の谷から参りました。16歳ですけど大丈夫でしょうか？」とあいさつした。ナウシカを強くリスペクトしており「人も自然も生き物も愛している。心が広くて、かつ、勇気と行動力のある戦う女でもあり、強く優しいリーダー。気合を入れて着させていただいております」と意気込みを語った。

司会者から「風の谷から？ メーヴェに乗って？」と問われると「メーヴェに乗って」と応じてノリノリ。同イベントは生配信され、ネットでも「かわいい」と好評。高際氏も「ありがとうございます」と反応した。

池袋には、世界最大級のアニメショップとしてギネス記録に認定された「アニメイト 池袋本店」があり、コスプレの聖地としても知られる。同イベントは14年から毎年開催され、昨年は3日間で過去最多となる16・1万人が来場した。

高際氏は「池袋はコスプレの聖地として公言しています。コスプレ大好きな人たちが、コスプレ文化をみんなで守って盛り上げてくれるのがうれしい」と感謝。「池袋を上げて、ハロウィーンフェスを安心安全にできるように、いろんなところに目配りして盛り上げていけるようにしたいです」と呼びかけた。