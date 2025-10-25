最新Amazonスマイルセールは10/27(月)9:00〜11/4(火)！最大+14.5%還元の攻略法と目玉おすすめ商品
【画像で確認】ポイントをもらう方法はコレ
冬支度アイテムや人気家電がお得になる、年末前の“ごほうびセール”がやってきます。
今回は、最大14.5％ポイント還元をねらう攻略法と、おすすめ商品をまるっと紹介します。
■まず始めにやることはコレ！
開催日：2025/10/27(月) 9:00 → 11/4(火) 23:59
▶ポイントアップにエントリー（必須）
開催期間は、2025年10月27日(月)9:00〜11月4日(火)23:59まで。
食品・日用品・ファッション・アウトドア・家電まで、暮らしのアイテムが幅広く対象。セール初日と最終日は値下げやクーポンが更新されることもあるので最初と最後の2回チェックするのがおすすめです。
■最大14.5％還元！ポイントアップの仕組みをチェック
今回のスマイルセールでは、事前エントリーと合計1万円以上の購入で、条件を組み合わせると最大14.5％相当のポイント還元が受けられます。人により最大還元率は異なるため、エントリーページで確認を！
ポイントアップの条件と目安は次の通り。
・プライム会員 … ＋1.5％
・Amazon Mastercardで支払い … ＋3％
・ブランドセレクション対象 … ＋4％（人により異なる）
・dアカウント連携 … ＋0.5％
・冬支度応援カテゴリー（ドラッグストア・パソコン・おもちゃ・ホビー商品(TVゲームを除く)等） … ＋5.5％（人により変更あり）
例えば、すべての条件を満たして10,000円の商品を購入すると、1,450ポイントが還元されるということに！
全部そろえるのはむずかしくても、エントリー＋プライム会員＋Amazon Mastercardでのカード支払い＋エントリーだけでかなりの還元になります。とくに高額商品を狙う人は、必ず事前にエントリーを!
■Amazonスマイルセール2025の目玉商品はコレ！
すでにエントリーページで公開されている目玉商品の中から特におすすめのものをピックアップ！
過去1か月で3000点以上購入されている大人気商品！食器用洗剤カテゴリ1位。
▶ジョイ W除菌 食器用洗剤 緑茶の香り 詰め替え 超ジャンボ 1550mLｘ2袋
●￥1,735→Amazonスマイルセール価格
▶【業務用 大容量】 NANOX one (ナノックス ワン) ニオイ専用 4kg 除菌ウェットシート付き 洗濯洗剤 詰め替え 濃縮 液体 衣類用洗剤
●￥3,842 (￥1 / g)→Amazonスマイルセール価格
部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭、枕カバーの加齢臭まで気になるニオイに！
▶NILE 濃密泡スカルプシャンプー アミノ酸シャンプー ノンシリコン 詰め替え用 250ml (LAFRANCE（ラフランス）の香り）
●￥1,980→Amazonスマイルセール価格
編集部に愛用者も多いNILE。詰め替え用が予告に！
▶[山善] こたつ テーブル 専用布団セット 幅75×奥行40×高さ55~65cm 高さ3段階調節
●￥19,664→Amazonスマイルセール価格
テレワークする方にもおすすめしたい、デスクタイプのこたつテーブル&専用布団セット。寒い冬にはこたつとして、それ以外の季節には布団を外せばテーブルとして使える2WAY！
▶象印マホービン 炊飯器 5.5合 極め炊き 豪熱大火力 圧力IHタイプ 日本製 お手入れ点数2点 ブラック NW-CB10-BA
●￥37,016→Amazonスマイルセール価格
大火力が生み出す「豪熱大火力」と「炊き上げ圧力」で、お米の甘みを引き出す炊飯器。発熱効率の高い「鉄器コート 黒まる厚釜」を採用し、49通りに進化する「わが家炊き」で好みの味に。7通りの食感炊き分けや「極め保温」、お手入れ簡単な構造も魅力の、多機能な象印の炊飯器も対象！
▶COSORI コソリ ノンフライヤー 4.7L 大容量 家庭用 電気 エアフライヤー 最高温230℃
●￥15,880→Amazonスマイルセール価格
人気のエアフライヤーカテゴリ1位！食材をバスケットに入れ、温度と時間を設定すれば、目を離しても自動で調理が完了！最高230℃のCOSORI独自技術で、お肉は外はカリッと、中はジューシーに。油分は約85%カット！家族3〜5人分に対応しているのにコンパクトな点も◎。
▶タンスのゲン 除湿機 衣類乾燥 パワフル除湿 12/L日 30畳 コンプレッサー式 静音 部屋干し 衣類乾燥機 キャスター付き 省エネ コンパクト 79700000(100674)
●￥14,999→Amazonスマイルセール価格
部屋干しの増える冬。衣類乾燥機があると超便利！「電気代が安い」「コスパがいい」という口コミも。
▶GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー グリーンダカラ やさしい麦茶 お茶 麦茶 ペットボトル 680ml ×24本 まとめ売り実施中
●￥1,955 (￥81 / 本)→Amazonスマイルセール価格
過去1か月で1万点以上購入されている人気の麦茶。ペットボトルはまとめ買いがお得！
▶[Amazon限定ブランド] CCL 綾鷹 ペットボトル 2L PET × 8本 お茶 緑茶
●￥1,584 (￥198 / 本)→Amazonスマイルセール価格
香り立つ旨みを引き出した人気のお茶。過去1か月で4000点以上購入されています！
▶キリン 午後の紅茶 ストレートティー 500ml 24本 紅茶 お茶 ペットボトル アイスティー
●￥2,580 (￥108 / 本)→Amazonスマイルセール価格
過去1か月で4000点以上購入されている大人気商品。年末年始、何かと飲料が必要になるのでセールタイミングでまとめ買いを！
■前回みんながAmazonセールで買ったものはコレ！
Amazonプライム感謝祭でレタスクラブ経由で売れたアイテムはこちら！安いだけでなく商品自体が魅力的なものばかり！
■【第1位】黄ばみゼロを目指す！洗たく洗剤
▶アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 つめかえ用 2500ｇ
●￥1,404
100日分の黄ばみもスッキリ落とす、進化系洗浄力が高評価！黄ばみ除去成分＆抗菌効果で、24時間ずっと清潔キープ。ドラム式にも使えて、カビ対策も。
■【第2位】頼れるお守り的頭痛薬！
▶【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠
●￥1,540
つらい頭痛にスピーディに効いて、胃への負担も軽減。頼れるお守り鎮痛薬。
■【第3位】眠っている間にふっくら肌へ
▶【医薬部外品】なめらか本舗 薬用リンクルナイトクリーム
●￥1,210
おやすみパック処方で、翌朝はふっくらやわらか肌に。過去1か月で9000点以上購入されているAmazonベストセラー。
■【第4位】やさしくお腹を整える
▶[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤
●￥3,290
3種の乳酸菌をバランスよく配合し、毎日のスッキリ習慣を応援。5歳のお子さんから年配の方まで使えるやさしさも人気の理由です。
■【第5位】ラベルレスで捨てるときもラク
▶CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本
●￥998 (5％OFF)
ラベルレス＆潰しやすいペットボトルだから捨てるのが劇的ラクに。まろやかで飲みやすい味わいは安定のおいしさ。
■【開催中〜11/4】 最大2,000ポイント！コスメがもっとお得に
2025年10月20日(月) 12:00〜2025年11月04日(金) 23:59と、スマイルセール前からすでに開催がスタートしているのが、「エントリー後に対象のコスメ・ビューティ商品を2,000円以上購入すると、購入金額に応じて+2%〜5％ポイントがもらえる」キャンペーン！
▶VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
●￥2,420 (￥2,420 / 個)
セールの度に爆売れするシートマスク。VTの独自成分シカヒアルロンが肌のゆらぎへアプローチ。冬の乾燥肌にシートマスクは必須！
▶アテニア (Attenir) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ 175mL (毛穴/乾燥/角質) クレンジング メイク落とし (クレンジングオイル/ダブル洗顔不要) リフレシングシトラスの香り / 約2か月分 レギュラーボトル
●￥1,980 (￥1,980 / 個)
クレンジングオイルカテゴリ1位！ セール後半は売り切れることもあるのでお早めに！
■【10/27〜】【プライム会員限定】対象商品購入で+10%ポイント還元！
プライム会員の方に朗報。10/27(月）〜11/4（火）には人気のコスメが＋10%ポイント還元も予告されています！
【対象アイテムはコレ】
▶excel(エクセル)スキニーリッチシャドウSR03(ロイヤルブラウン)パレットアイシャドウ アイシャドウパレット メイク
●￥1,650
▶Baum(バウム) アロマティック ハンドウォッシュ n 300mL | 2024年モデル ハンドウォッシュ | WOODLAND WINDS の香り | ハンドソープ アロマ リラックス ギフト プレゼント 誕生日 | オーガニック 樹木
●￥3,850
▶HAKU ハク メラノフォーカスIV 本体 ミニサイズ1本付き 45g+6g 【医薬部外品】 美容液 美白美容液 無香料 シミ予防 資生堂 【Amazon.co.jp限定】
●￥9,500
▶イハダ 化粧水 薬用ローション(とてもしっとり) 肌荒れ 混合肌 ニキビ 乾燥 敏感肌 低刺激 うるおい 【医薬部外品】 本体 180mL
●￥1,500 (￥8 / ml)
人気の低刺激化粧水。冬の乾燥肌対策にたっぷりと！
Amazonスマイルセールは、11月4日(火)23:59まで。欲しいアイテムがお得に手に入れる絶好の機会、「ポイントアップキャンペーンのエントリー」はお忘れなく！
【レタスクラブWEB編集部YYY】