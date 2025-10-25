巨人の丸佳浩外野手（36）が25日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。2008年から2018年まで11年間在籍した古巣・広島時代について「本当に後悔してる」ことを明かした。

この日のテーマは「温泉」。

これに丸は「カープの伝統というか…」と話し出す。

そして、「秋のキャンプの第4（最終）クールの時に、その年に1軍でやったメンバーは大分の由布院に行くんですよ」と古巣・広島の恒例行事、オーバーホールについて説明した。

長いシーズンをともに戦ったチームメートたちと一緒に温泉で疲れを癒す、ホッとする時間。次なるシーズンへ向けた英気を養う意味もある。

だが、丸は「当時は今と違ってもっと真面目だったんで、練習したいって言って僕…一回もね、行けてなかったんです」という。

「もったいない！」と言われると、「そうなんですよ…。本当に後悔してる。後悔してるんですよね。行っとくべきだったなって」とし、「今もう当時の僕が（目の前に）いたら殴ってやりたい」と笑わせた。