異なる宗派の僧侶８人が仏教の教えに基づく「法話」を披露し、「もう一度会いたい」僧侶を決める「Ｈ１法話グランプリ２０２５」が１２月６日午後１時から、奈良市の「なら１００年会館」で開かれる。

会場と同時上映される各地のイオンシネマ１５劇場の来場者の投票でグランプリを決める。

公募する現在の形式では３回目。４５歳以下を条件に、過去最多の８０人から応募があり、思想家の内田樹さんや各宗派のベテラン布教師らによる選考会を実施。１次、２次審査を通過した西山浄土宗、黄檗宗、臨済宗妙心寺派、曹洞宗、浄土宗、真言宗豊山派、日蓮宗、浄土真宗本願寺派の寺院の８人が選ばれた。

法話の制限時間は１０分で、僧侶で宗教学者の釈徹宗さん、作家のいとうせいこうさん、漫才コンビ「笑い飯」の哲夫さんら審査員５人の採点に、同会館や出場者の地元付近を含むイオンシネマに訪れた人の投票を合わせてグランプリを決める。

実行委員長の長弓寺円生院（奈良県生駒市）の池尾宥亮住職は「仏教離れが叫ばれる中、披露される法話をきっかけにお寺に興味を持ってもらい、日本の仏教文化や精神を広めたい」と話す。

２６日からチケット販売

イオンシネマ和歌山（和歌山市）を含む各地のイオンシネマの入場料は２５００円で、今月２６日からイオンシネマのサイトや各劇場でチケットを販売する。

なら１００年会館での観覧は３０００円で、今月２６日からチケット予約専用ダイヤル（０７４２・３４・０１１１）やコンビニで販売予定。詳細は大会サイト。