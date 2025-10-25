ワールドシリーズ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席に右越えに2ランを放った。WS初本塁打となる一発。敵地の米記者からは「ずっと黙らせておくことはできないな」と感嘆の声が漏れた。

2-11と大量リードを奪われた7回だった。1死一塁でブルージェイズの4番手フィッシャーの変化球を強振した。打球は右翼席に着弾。打球速度103.7マイル（約166.9キロ）、飛距離357フィート（約109メートル）の一発。敵地は一瞬静まり返り、直後に大ブーイングが起きた。

反撃ののろしを上げたこの一発には敵地の米記者も驚き。カナダ公共放送「CBCスポーツ」などでコメンテーターを務める、ベン・スタイナー氏はXで「オオタニがホームラン。彼をずっと黙らせておくことはできないな。これで11-4」とつづった。

試合はドジャースが4-11で大敗。25日（同26日）、再びトロントでWS2戦目を戦う。



