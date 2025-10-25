秋元真夏、手料理おかず6品披露「ビール欲しくなる」「よだれ出ちゃう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】元乃木坂46の秋元真夏が10月24日、自身のInstagramを更新。手作りのおかずを多数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳元乃木坂「盛り付けが上手」割烹風手作りおかず
秋元は「おかずたち」とつづり、野菜の豚ばら巻き、鶏ごぼうの煮物、鮪サーモンアボカドの漬け、胡瓜と大根のサラダ、ピーマンの肉詰め、クリームチーズサーモンタルタルの6品の写真を投稿。それぞれ趣のある器に彩りも美しく盛り付けられており、秋元が日頃から料理の際に使うハッシュタグ「割烹まなつ」にぴったりの投稿となっている。秋元はまた「＃同じのばっか作っちゃうね」とも綴っている。
この投稿に、ファンからは「ビール欲しくなる」「よだれ出ちゃう」「盛り付けが上手」「今すぐ食べたい」「器も素敵」「バラエティすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆秋元真夏、手作りおかず6品公開
◆秋元真夏の投稿に反響
