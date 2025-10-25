辻希美、朝20分で作った中学生弁当公開「愛情もボリュームも満点」「料理上手すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/25】タレントの辻希美が10月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。短時間で作った弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【Not Sponsored 記事】
【写真】第5子出産のタレント「凝ってるように見える」朝20分で作った中学生弁当
◆辻希美、20分で作った中学生弁当を披露
辻は「今朝20分で作った中学生弁当」「意外と20分あれば作れるのね」と短時間で作った弁当を公開。弁当には刻み海苔をのせたご飯、焼き鮭、花形にカットされたソーセージ、ブロッコリー、卵焼き、唐揚げ、冷凍ナポリタンなどが詰められており、見た目にも華やかで栄養バランスも考慮された内容となっている。「冷凍ナポリタンに感謝」「あ、のり弁に醤油かけるの忘れた…」とユーモアを交えたコメントで締めくくっている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「愛情もボリュームも満点」「料理上手すぎる」「全部大好物」「短時間で作ったとは思えないくらい出来がいい」「冷めても美味しいやつ」「凝ってるように見える」と反響が寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
