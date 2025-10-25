◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節 京都１―１鹿島（２５日・サンガＳ）

首位の鹿島は京都と１―１で引き分けた。０―１で迎えた後半アディショナルタイムにＦＷ鈴木優磨が起死回生の同点ゴールを奪った。

鬼木達監督は「試合の入りからもっとアグレッシブに、冷静に戦えれば後半のような形に持っていけたと思う」と前置きした上で「最後の最後まで諦めず、勝ち点を目指して戦ってくれた」と選手たちの姿勢を誇った。

敗色濃厚だった０―１の後半アディショナルタイムで、鹿島はパワープレーを敢行。田川亨介の粘りから右サイドの松村優太が左足でクロスを上げると、鈴木優磨が相手ＤＦとの駆け引きに勝ち、右足で意地の同点ゴールを挙げた。

指揮官は「最後のところは、きれいな形だけじゃないと思っていた。気持ちがないと追いつけないゲームだった。（鈴木が）足をつりながらも体を張って決めきった、そこかなと思います」と振り返った。

これで鹿島は首位をキープし、勝ち点「６７」に伸ばした。他会場で勝利した柏が「６６」で追い、３位京都は「６２」。「６１」の神戸は２６日に試合を行う。