大阪府はこのほど、国内外からの来阪者を対象に、府内各地の食を楽しんでもらうことを目的として、大阪の食の魅力をテーマとしたデジタルスタンプラリー形式のキャンペーン「Ｏｓａｋａ Ｆｏｏｄｉｅｓ Ｍａｒａｔｈｏｎ（オオサカ・フーディーズ・マラソン）」を開催すると発表した。２７日開幕。

キャンペーンは「食い倒れの街・大阪を２４時間楽しみ尽くす！」がコンセプト。１日２４時間を３時間ごとに区切り、５１種類の「３ＨＯＵＲＳ ＣＡＲＤ」を作成しており、各コースを巡ることができる。コースは１１月頃、さらにに増やす予定という。

それぞれのカードには、時間帯に応じた店舗やスポットが掲載されており、それらを巡っていくことで、大阪の多様な食や文化をより楽しめることとなる。

吉村洋文知事もこのほど、府庁でＰＲ。「大阪市内であれば御堂筋、戎橋の散策。あるいは朝５時から開いている日本料理だったり。それぞれの推薦するエリアで３時間で楽しんでいただける大阪の食、魅力を堪能していただいて、大阪をますます好きになってもらえたらなと思います」と話した。

さらに吉村知事は「ある意味これはガストロノミーツーリズムの一環」と説明。ガストロノミーツーリズムとは観光庁によると「その土地の気候風土が生んだ食材・習慣・伝統・歴史などによって育まれた食を楽しみ、食文化に触れることを目的としたツーリズムのこと」。続けて知事は「食をきっかけに府内全体を収容していただけたらと思っています。２４時間大阪を楽しめるということもテーマにしていきますので、将来的にはナイトタイム・エコノミーにもつなげていきたい」とした。

Ｏｓａｋａ Ｆｏｏｄｉｅｓ Ｍａｒａｔｈｏｎは来年１月１２日まで。