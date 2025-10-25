下野紘＆Dream Ami登場！ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』スペシャルステージ
2025年10月25日（土）、池袋で開催された「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」にて、ディズニー最新作『ズートピア２』のスペシャルステージイベントが実施されました！
本作の日本語吹替版で、新キャラクター「ゲイリー」役を務める声優・下野紘さん、そして前作に引き続き「ガゼル」役を担当するアーティストのDream Amiさんが登壇。
ハロウィンならではの特別衣装に身を包み、イベントはファンとの一体感に包まれたフォトジェニックなステージとなりました。
開催日時： 2025年10月25日（土）15:00〜15:25
場所： 中池袋公園（東京都豊島区東池袋1-16-1）
登壇者（敬称略）： 下野紘、Dream Ami
「ゲイリー」役の下野紘さんと「ガゼル」役のDream Ami さんが登場！
下野さんは前回の発表イベントも雨だったことに触れ、「俺のせいじゃない！」と一言。
Amiさんは「晴れ女のはずなのに」と話し、ガゼル役として新曲「Zoo」を披露することも明かしました。
予告編について、下野さんは「ズートピアの街だけでなく水の町や沼地も登場し、世界観が広がっている」、新キャラクターのオヤマネコのパーパートとビーバーのニブルズにも触れました。
Amiさんは「前作よりも謎や冒険のスケールがアップしている」と述べ、ジュディとニックのバディ関係の発展に期待を示しました。
Amiさんはジュディとニックの関係性の魅力について
「ニックの男らしさ」や「多くを語らず行動で示す姿」に惹かれると語りました。
下野さんは「2人が肉食草食関係なく同等に喧嘩している姿」に絆を感じると述べ、その関係性の自然さを評価しました。
さらに、映画のキャラクターに扮したコスプレイヤーたちも登場！
まさに“ズートピアの世界”を彷彿とさせる華やかなステージとなりました。
中池袋公園には『ズートピア』の装飾も。
映画の世界観を体感できるフォトスポットや、コスプレパレードも行われ、来場者の注目を集めていました。
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』作品紹介
公開日： 2025年12月5日（金）
配給： ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン
監督： ジャレド・ブッシュ＆バイロン・ハワード
