2025年10月25日（土）、池袋で開催された「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」にて、ディズニー最新作『ズートピア２』のスペシャルステージイベントが実施されました！

本作の日本語吹替版で、新キャラクター「ゲイリー」役を務める声優・下野紘さん、そして前作に引き続き「ガゼル」役を担当するアーティストのDream Amiさんが登壇。

ハロウィンならではの特別衣装に身を包み、イベントはファンとの一体感に包まれたフォトジェニックなステージとなりました。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』池袋ハロウィンコスプレフェス2025 スペシャルステージ

開催日時： 2025年10月25日（土）15:00〜15:25

場所： 中池袋公園（東京都豊島区東池袋1-16-1）

登壇者（敬称略）： 下野紘、Dream Ami

「ゲイリー」役の下野紘さんと「ガゼル」役のDream Ami さんが登場！

下野さんは前回の発表イベントも雨だったことに触れ、「俺のせいじゃない！」と一言。

Amiさんは「晴れ女のはずなのに」と話し、ガゼル役として新曲「Zoo」を披露することも明かしました。

予告編について、下野さんは「ズートピアの街だけでなく水の町や沼地も登場し、世界観が広がっている」、新キャラクターのオヤマネコのパーパートとビーバーのニブルズにも触れました。

Amiさんは「前作よりも謎や冒険のスケールがアップしている」と述べ、ジュディとニックのバディ関係の発展に期待を示しました。

Amiさんはジュディとニックの関係性の魅力について

「ニックの男らしさ」や「多くを語らず行動で示す姿」に惹かれると語りました。

下野さんは「2人が肉食草食関係なく同等に喧嘩している姿」に絆を感じると述べ、その関係性の自然さを評価しました。

さらに、映画のキャラクターに扮したコスプレイヤーたちも登場！

まさに“ズートピアの世界”を彷彿とさせる華やかなステージとなりました。

中池袋公園には『ズートピア』の装飾も。

映画の世界観を体感できるフォトスポットや、コスプレパレードも行われ、来場者の注目を集めていました。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』作品紹介

公開日： 2025年12月5日（金）

配給： ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

監督： ジャレド・ブッシュ＆バイロン・ハワード

2025年12月5日 日本公開決定！ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』 2025年12月5日 日本公開決定！ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』 続きを見る

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 下野紘＆Dream Ami登場！ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』スペシャルステージ appeared first on Dtimes.