「オレのメシは？」「育児はお前の仕事」とモラハラ連発！ワンオペ妻が夫にブチ切れた朝の修羅場【作者に聞く】
【漫画を読む】「俺のメシは？」と不満そうに言う夫だが…!?
mamagirlでは不倫やクレームなど、女性が共感できる作品が数多く公開されている。実話をもとに制作された作品もあり、プロット制作は編集部・梅田さん、作画は漫画家のタバタユミさん(@yumint_Illust)が担当している。今回は過去の人気作品を紹介するとともに、タバタさんに夫婦喧嘩のシーンについても話を聞いた。
菅原ゆりさん(35歳)は4歳の子どもを育てながら正社員で働く。ワンオペ育児で夫の夕食がレトルトになることも多く、夫の不満を言われてしまうこともあった。明日は仕事の一大イベントがあるが、なんとその日に限って息子が熱を出してしまう。
夫に相談して仕事を休んでもらおうとすると、「今日ゆり休みだな」と勝手に決めつけられてしまう。そして「育児はお前の仕事だろ？」と真顔で言うではないか。その言葉にゆりさんはブチ切れ、朝から大喧嘩へと発展していく。
タバタさんは、息子が熱を出して夫婦喧嘩をするシーンを描いたときの心境について、「実際にパートで働いていた時の記憶を元にしている部分がある。この漫画のご夫婦のように同じようなことで喧嘩をしたご家庭、あるのではないでしょうか？パパが読んでくれるかわからないですが…夫側からは見えないこちらの事情を伝えたいなという気持ちも込めて描いた」と語る。
