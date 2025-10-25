「アルテミスＳ・Ｇ３」（２５日、東京）

７月の函館で新馬戦をレコード勝ちした白毛のマルガ（牝２歳、栗東・須貝）は１番人気に推されるも最後の直線で伸び切れず、５着に敗れた。

好スタートを切ってハナに立ってレースを引っ張るも、最後は府中の長い直線で後続につかまる形に。武豊は「いい感じだったけれどね。最後は伸び切れなかったです。テンションも高かったけれど、新馬の時もだったし、競馬場に来たらテンションが上がる血統なので許容範囲です。残念です」と肩を落とした。

管理する須貝師は「スタートを出たので下げるよりはああいう形（先頭に立つ形）を取ったとユタカちゃんが言っていました。決め手勝負になるとちょっとキツいところがある。理想は何か前に置いてという形」とコメント。７月の新馬戦以来、約３カ月ぶりの実戦だったが「馬はすごく良くなって成長してきた」と評価するも、小雨が降り続いた馬場でのレースに、「跳びが大きい馬なので、きょうみたいな馬場が良くないのか合わなかった」と唇をかんだ。

マルガの母はブチコ。半姉にはＧ１・３勝のソダシ、２０２３年のスプリンターズＳを制したママコチャなどがいる一族。全兄のカルパ（牡４歳、栗東・須貝）も同じ日の東京１２Ｒに出走して５着だった。

マルガが登場すると、詰めかけたファンから「おぉ〜！」という歓声も。パドックはＧ１にも負けないくらいの混雑ぶりで、東京競馬場は“白毛フィーバー”に沸いていた。