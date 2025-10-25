「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・第３日」（２５日、マスターズＧＣ＝パー７２）

首位から出た佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が前半からガンガンとスコアを伸ばし、９バーディー、１ボギーの６４というビッグスコアをたたき出した。

通算２０アンダー、２位に８打差と通算（今季）４勝目に向け独走態勢を固めて最終日を迎えることになった。

出だしから、圧倒的なゴルフだ。１番パー５の３打目、７９ヤードを“ＯＫ”につけて、バーディー発進すると、５番から５連続。ショットは切れる、パターも入る。

同組の岩井明愛も３打伸ばす好プレーを演じたが「Ｓｈｅ ｗａｓ ｏｎ ｆｉｒｅ！（キレッキレのゴルフ）でしたね」と、もはや感心するしかない。

後半に入っても、１１、１２番と連続バーディー。この時点で通算２０アンダーとし、３日目で２０１４年に大山志保が作ったトーナメントレコード（７２ホール）を超える躍進ぶり。最終日に１オーバーまでなら、大会の歴史に名を残すこととなった。

それでも佐久間は自身のスコアを気にすることなく「ずっと、『今のはどうだった』、『この１打をどう打つか』ということに集中できた」と話す。

２位の菅楓華に８打差。過去にこの差を逆転したのは３例しかない。４勝目に“王手”で迎える最終日、佐久間は「調子がいいので」何も変えることはしない。「１日４アンダー、という目標に向かって。父からは『２０アンダー行けたらいいんじゃない』って言われてたので、せめて落とさないように」。その先の結果は、言わずもがなだ。