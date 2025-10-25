“投壊”ド軍に「ポジティブな要素」大谷翔平のWS初アーチ　米メディアが活躍を予想「野球のレジェンドに位置している」

大谷のワールドシリーズ初アーチがポジティブな要素だ(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間10月24日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に「1番・DH」で先発出場し、2−11で迎えた7回一死一塁の第4打席でワールドシリーズ初本塁打となるポストシーズン6号2ランを放った。

【動画】このままでは終われない！大谷がWSでキャリア初のホームランを放ったシーン

日本選手では松井秀喜以来2人目の快挙となり、打球速度103.7マイル（約166.9キロ）、飛距離357フィート（約108.8メートル）、打球角度41度で右翼フェンスを越えていった。

ただ、チームはリリーフ陣が崩壊して4−11と大差で敗れた。この結果に、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者は自身のXで「ワールドシリーズで大差のついた試合からポジティブな要素を探すとするなら、オオタニが2試合連続でホームランを打ったことはその一つだ」と、リーグ優勝決定シリーズ第4戦で3発を放った試合に続いての一発に前向きな要素を見出していた。

米メディア『ClutchPoints』は、ワールドシリーズが始まる前に大舞台での大谷の活躍を予想。それによれば、「オオタニはワールドシリーズで少なくとも2本の先頭打者ホームランを打つだろう」ということだった。

同メディアは「トロントでの1試合で先頭打者ホームランを放ち、ドジャースタジアムでの1試合でも同じく先頭打者ホームランを放つだろう」と期待を寄せており、この日は劣勢の中での一発となったため、次戦は先頭打者本塁打でチームに勢いをもたらしたいところだ。