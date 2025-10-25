「俺たちにお前はいらない」――飛んだ“4万人の野次”にも笑顔 大谷翔平に対する必然のブーイングにド軍同僚はポツり「最高な選手だから」
一塁上で相手主砲のゲレーロJr.と笑顔で言葉を交わす大谷(C)Getty Images
トロントの観客は“敵意”むき出しで大谷翔平（ドジャース）と対峙した。
現地時間10月24日、ドジャースは、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に4-11で大敗。7回にWS初本塁打となる2ランを放った大谷には、打席に立つたびに容赦のないブーイングが浴びせられた。
とりわけ痛烈だったのは、4-11とドジャースが大量ビハインドを追っていた9回2死の局面で迎えた大谷の第4打席の場面だった。4万4353人が埋めたスタンドが突如として、「We don’t need you!」（俺たちにお前はいらない）と大合唱。球場全体から特大の野次が飛んだのだ。
痛烈な皮肉だった。キッカケは2023年12月にまで遡る。当時FAで去就の行方が世間を賑わせていた大谷に関して、ドジャース移籍の発表前日に、SNSで「トロント行きの飛行機に乗っている」という“誤報”が噴出。一時的に期待を寄せたブルージェイズ・ファンの中には根に持つ人もおり、いまだに因縁が残っている。
ただ、そうしたブーイングや野次にも大谷は微塵も動じていなかった。むしろ、試合前の選手紹介の際に笑顔を見せるなど、完全アウェーの環境を楽しんでいるようにも見えた。ポストシーズン進出を逃し続けたエンゼルス時代の21年に「もっともっと楽しい、ヒリヒリするような9月を過ごしたい」と語っていた偉才にとって、敵意を向けられる状況が刺激となっているのかもしれない。
実際、チームメイトたちも野次によって生じる心理的な影響に不安は抱いていない。カナダの放送局『Sports Net』でジャスティン・ウォロブレスキーは「きっとショウヘイはブーイングされる。そして450フィートのホームランを打って、またブーイングされるだろう」と断言。さらに「ショウヘイは遠征のたびにブーイングを受けている」と説くマイケル・コペックは、「少し言い換えよう。つまり最高の選手だからさ。そういう選手じゃないとブーイングってものはされないんだよ」と強調している。
敵地で向けられる“逆風”を力に変え、大谷はプレーを楽しんでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]