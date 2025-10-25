マンC、ロドリらがアストン・ヴィラ戦欠場へ…ペップ「まだ準備ができていない」
マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督は、スペイン代表MFロドリとウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフの2名がアストン・ヴィラ戦を欠場すると明言した。24日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。
ロドリは、5日に行われたプレミアリーグ第7節のブレントフォード戦で負傷交代し、18日の同第8節のエヴァートン戦と、21日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節のビジャレアル戦を欠場。またクサノフに関しても、同第5節のアーセナル戦以来プレーしていない。
グアルディオラ監督は「ビジャレアル戦で出場できなかった選手たちは、まだ準備ができていない」と、ロドリとクサノフはアストン・ヴィラ戦を欠場すると明言。そのうちクサノフについて「復帰は近いが、まだ出場する準備はできていない」と語った。
また、ビジャレアル戦で負傷交代していたスペイン人MFニコ・ゴンサレスの状態についても言及し、「今日と明日、彼がどう感じているか様子を見ることになる」と、アストン・ヴィラ戦の出場は不透明だと説明した。
