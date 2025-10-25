17位の横浜FMに０−３の完封負け。65分のゴールがVARで無効となった広島は積極的な交代策も実らず…
2025年10月25日、サンフレッチェ広島が敵地の日産スタジアムで横浜F・マリノスと対戦。広島のスタメンは以下の通りだった。
システムは３−４−２−１で、GKが大迫敬介、３バックは佐々木翔、山粼大地、キム・ジュソン、中盤は越道草太、塩谷司、川辺駿、菅大輝。前の３枚がヴァレール・ジェルマン、加藤陸次樹、ジャーメイン良だった。
立ち上がりからペースを握った広島は、８分にジャーメインがエリア内からシュートを放つなど、敵陣内に迫った。しかし12分、GK大迫のキックミスから崩れ、横浜FMの植中朝日にミドルを叩き込まれて０−１とリードされた。
先行されて以降、前半の広島はテンポの良い攻撃を仕掛けられなかった。横浜FMのプレスにハマる格好で決定機をほとんど作り出せなかった。
０−１で迎えた後半、広島は一気に３選手を交代。越道、菅、ヴァレール・ジェルマンに代え、中村草太、中野就斗、そして負傷明けの田中聡を投入した。
中盤でパスこそ繋がる広島だが、敵ペナルティエリア付近から上手くボールを動かせない。横浜FMのタイトなディフェンスに手を焼き、ゴール前に進入できなかった。
綺麗に崩したかに思われた65分のゴールも、VARの介入で無効に。フラストレーションが募る展開になると、終盤の86分に横浜FMの天野純にPKから追加点を奪われ、さらに後半のアディショナルタイムにはジェイソン・キニョーネスのヘッド弾で失点して０−３となった。
結局、積極的な交代策も実らず、17位の横浜FMに敵地で敗れた広島。11月１日のルヴァンカップ決勝（相手は柏レイソル）へ弾みをつけられなかった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
