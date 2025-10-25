辻希美の長女・希空、ミニスカで美脚披露 エコファーまといランウェイ
タレント・辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でインフルエンサー・希空(のあ)が25日、東京・葛西臨海公園 汐風の広場で開催された「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」に出演した。
「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」に出演した希空
「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」(SDGs FES)は、SDGsに繋がる身近で簡単な行動をまとめた「SDGsえどがわ10の行動」を楽しみながら学べるイベント。
「FASHION SHOW〜With The Earth〜」では、全出演者1つ以上のサステナブルアイテムを取り入れたエシカルファッションで登場。希空は、エコファーとウォーターレスデニムを取り入れたコーディネートで、ミニスカートから美脚を披露しながらランウェイを歩いた。
同ステージには、りんか、鈴陽向(WILD BLUE)、ねお、野咲美優、梶原叶渚、樋口幸平も出演し、それぞれエコアイテムやリサイクルアイテムなどを取り入れたコーディネートを披露した。
「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」に出演した希空
「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」(SDGs FES)は、SDGsに繋がる身近で簡単な行動をまとめた「SDGsえどがわ10の行動」を楽しみながら学べるイベント。
同ステージには、りんか、鈴陽向(WILD BLUE)、ねお、野咲美優、梶原叶渚、樋口幸平も出演し、それぞれエコアイテムやリサイクルアイテムなどを取り入れたコーディネートを披露した。