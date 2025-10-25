サッカー日本代表ＭＦ遠藤航（リバプール）が立ち上げた親子向け留学支援プロジェクト「ＳＥＫＡＩ ＮＩ ＷＡＴＡＲＵ ＰＲＯＪＥＣＴ」のキックオフイベントが２５日、都内で行われた。ビデオメッセージで出演した遠藤は「僕の信頼しているメンバーがサポートしてくれます。夢に向けてここにいる仲間たちと、僕を含めて一緒にがんばっていきましょう」と参加者にエールを送った。

７〜１２歳の子供を対象に、約１年間の育成と最低数週間の海外単身留学機会を無償で提供するプロジェクト。６月に発表後、全国から１２０人の応募があったといい、書類・面接を経て男女６人が合格した。選考には遠藤航も携わり、子供の熱意を最も重要視していたという。

イベントでは子供、保護者をサポートする講師陣が登壇。遠藤航のパーソナルトレーナーを務める小林竜一氏、Ｊリーグ時代の遠藤に語学を指導した坂本敬史氏、父親の遠藤周作氏の３人が紹介された。

その後、“第１期生”の６人がプロジェクトで「行きたい国」「やりたいこと」など自己紹介を披露。さらに、２００８年に遠藤航が自分宛てに書いた「１０年後の遠藤航様」という手紙が紹介されると、続けて６人も１０年後への思いを読み上げた。

同プロジェクトは２０２６年夏の留学に向けて１１月から本格始動する。代表理事を務める弟の遠藤暁氏は「海外に行ってもらうまでの過程がすごく楽しみになった」と目を輝かせた。