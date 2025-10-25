Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡ÖÈæÎã¤À¤±ºï¸º¤ÏÂçÀ¯ÅÞ¤Î¥¨¥´¡× ¼«°Ý¤ÎµÄ°÷Äê¿ôºï¸ººö¤òÈãÈ½¡¡ºï¸º»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò¶¯Ä´
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï25Æü¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼çÄ¥¤·¼«Ì±ÅÞ¤È¹ç°Õ¤·¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈæÎã¶è¤À¤±ºï¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÀ¯ÅÞ¤Î¥¨¥´¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¾®Áªµó¶è¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤¿ºï¸ººö¤òÌÏº÷¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤È¤ÏµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤À¤È»ØÅ¦¤·¡¢¸¥¶âµ¬À©¤Î¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¹Ö±é¤ÇÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖµÞ¤ËÄê¿ôºï¸º¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£»ä¤ÏÄê¿ôºï¸º¤Ï°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤êÊý¤¬ÍðË½¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ä¤È°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬ÌóÂ«¤·¤¿º¢¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯ÆóÂçÀ¯ÅÞ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯º¢¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï»²À¯ÅÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤ì¤¤¤ï¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿·¶½ÀªÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÈæÎã¶èÃæ¿´¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈæÎã¶è¤À¤±ºï¤Ã¤Á¤ã¤¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀ¯ÅÞ¤Î¥¨¥´¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö°Ý¿·¤âÂçºå¤Ç¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤Æ¤ë¡£ÃÏÊý¤ÎÈæÎã¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¿È¤òÀÚ¤ë³Ð¸ç¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¿È¤òÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¯ÅÞ¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤Ï»²À¯ÅÞ¤ÈÁ´Á³°Õ¸«¤¬°ã¤¦¡£¤ì¤¤¤ï¤È¤âÀ¯ºö¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ±°Õ¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê²þ³×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï²þ³×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃúÇ«¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÄê¿ôºï¸º¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ÉÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾®Áªµó¶è¤â´Þ¤á¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÄê¿ôºï¸º¤òÌÏº÷¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤À¡£¤±¤¸¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë³Ð¸ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄê¿ôºï¸º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âÇÑ»ß¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£