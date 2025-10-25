水戸由菜（みとゆな）、美ウエスト際立つへそ出しコーデ公開「オーラ全開」「大人っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/25】インフルエンサー・タレントの水戸由菜が10月23日、自身のInstagramを更新。へそ出しファッションを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】水戸由菜「オーラ全開」驚異の美ウエスト
水戸は「きらきら」とつづり、白のショート丈トップスを着用したへそ出しショットを投稿。フォトグラファーのKentaro MINAMI氏が撮影しており、チェック柄のアウターとデニムパンツを合わせ、美しいウエストが際立つコーディネートを披露した。
この投稿を受け、ファンからは「オーラ全開」「大人っぽい」「スタイル良すぎ」などの声が寄せられた。
水戸は、2021年から2022年にかけてABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。蜜柑編」に出演し人気を博す。2025年4月にみとゆなから水戸由菜に活動名を変更した。（modelpress編集部）
