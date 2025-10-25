キスマイ宮田俊哉、コスプレはファンの要望反映「願った形ではあるんですけど…」ハロウィンの“最大の思い出”も明かす
【モデルプレス＝2025/10/25】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が10月25日、中池袋公園メインステージにて行われた「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」にゲストとして登場。コスプレのポイントや、ハロウィンの思い出を明かした。
【写真】人気アイドル、雰囲気ガラリのコスプレ姿
コスプレ情報誌『COSPLAY MODE』（2025年10月号／シムサム・メディア）で披露したオリジナルキャラクターのコスプレでイベントに登場した宮田。コスプレのポイントを聞かれると「Xで『宮田にどんなコスプレをしてほしい？』みたいなのをファンの方に聞いてみたら、色々なリプが届きまして。じゃあ、もう全部混ぜちゃおう！ということで、できたのがこれです」と説明。「願った形ではあるんですけど…ちょっとだけブーツで身長かさ増しされていて。『みんなもうちょい俺の身長高い方が好きだったんだな』っていうことを学びました（笑）」とユーモアを交えて語った。
今後挑戦してみたいコスプレについては「色々やってみたいなと思います。ゲームのキャラクターとかも、『ファイナルファンタジー』とか僕すごく好きなので、『ファイナルファンタジー』とかもいいなって思いますし、あと『HUNTER×HUNTER』のクラピカとか。クラピカと身長体重同じなので、すごくはまるんじゃないかな？なんていうのはうっすら思ってますね」とコメント。続けて「声優としても色んな作品をやらせてもらってるので、自分が演じたキャラクターとかできたらすごく楽しいなと思います」と意欲を見せた。
また、ハロウィンの思い出を尋ねられると「ハロウィンっていうので何かをしたことがなくて。仕事でハロウィン音楽祭みたいな音楽番組に出演させてもらうことがあったんですけど、その時に『ラブライブ！サンシャイン！！』のAqoursの黒澤ルビィちゃんを意識したコスプレをしたら、『あれ？ちょっとブスじゃない？』って周りに言われたのが最大の思い出ですね（笑）」とポツリ。MCから「こんなにイケメンなのに」「似合ってそうですけど」などと声をかけられると、「似合ってたと思うんですけどね（笑）」と笑っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆宮田俊哉、コスプレのポイントは？
◆宮田俊哉、ハロウィンの思い出明かす
