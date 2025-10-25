デート中、「仕事もデキそう！」と女性に一目置かれる行動９パターン
実務的な能力の高さは男性としての魅力のひとつ。デート中も「デキる男」を感じさせると、女性からの評価が高まるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「デート中、『仕事もデキそう！』と女性に一目置かれる行動９パターン」をご紹介します。
【１】終電までだらだら過ごさず、早めの時間にお開きにする
「恋愛第一で仕事が疎かになったら本末転倒なので…」（20代女性）というように、翌日も仕事がある日のデートなら、少し早めに解散する引き際の潔さで、好印象を残す手もあります。ただし女性から「もう少し一緒に居たい」と言われたときは、その限りではないでしょう。
【２】仕事の電話がかかってきても慌てない
「冷静に『ちょっと待ってて』とか言われると、仕事モードのカレを見られた気がしてドキッとする」（20代女性）というように、デート中に仕事の電話が入ったら、むしろクールな姿の見せ場になるかもしれません。用が済んだあとは速やかに気分を切り替え、デートモードに戻りましょう。
【３】スマホを駆使して周辺情報を素早く調べる
「靴擦れした私のために、薬局をささっと探してくれた」（20代女性）というように、スマホを有効に活用して、「デキる男」を演出する手もあります。ただし、女性そっちのけにならないよう、操作は短時間で済ませましょう。
【４】飲食店などでクレームをつけるときも怒ったりせず、笑顔で応対する
「笑顔で交渉できる人はビジネススキルも高そう」（20代女性）というように、デート中にトラブルがあったときこそ、コミュニケーション能力の高さを見せつけたいところです。店員さんにキレたりせず、穏やかな口調でしっかり自分の意思を主張しましょう。
【５】行き先や料理のオーダーで迷ったりせず、テキパキ決断する
「判断が速い人は仕事もデキそう」（20代女性）というように、デート中にあれこれ迷わない決断力に惹かれる女性もいるようです。料理の注文をするときは「これとこれを頼んでシェアしない？」と提案するなど、柔軟に対処できるといいでしょう。
【６】予定外のアクシデントがあっても焦らず、すぐに次善策を提案する
「目当てのピザ屋さんが臨時休業！でも代わりにもっと素敵なイタリアンを探してくれた」（20代女性）というように、不測の事態が起きても別のプランを提案できると、頼もしさを印象付けられるようです。計画に頼りすぎず、臨機応変に対応しましょう。
【７】仕事について聞かれたときは、短いセリフで端的に説明する
「仕事のことをキチンと話せるのは、自信がある証拠だと思う」（20代女性）というように、従事している仕事の内容を的確に説明できる男性は、女性から一目置かれるようです。決して自慢話にならないように、しかし堂々と話すことが肝心でしょう。
【８】「歩き疲れてない？」と座れる場所を探すなど、気遣いを絶やさない
「人に気配りができる人は、仕事でも有能そう」（20代女性）というように、デート中の気遣いの細やかさに対して「デキる」と感じる女性もいるようです。「相手のニーズに素早く応える」という点で、恋愛はビジネスに通じるものがあるでしょう。
【９】待ち合わせ場所で合流したら、「本日のデートプラン」を簡潔に確認する
「最初に『まずここに行って、ランチは…』みたいに話してくれると、こっちも安心です」（20代女性）というように、ビジネスにおいて重要な「計画性」をデートでも発揮することで、頼りがいを感じさせるパターンです。独りよがりにリードするのではなく、大まかなプランを先に決めたら、あとは二人で相談しながら進めていくといいでしょう。
テキパキした状況判断や行動力など、ビジネスにおいて有用なスキルは恋愛においても役立つようです。うまくデートに取り入れて、女性からの信頼を勝ち取りたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年4月10日から15日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
