¡¡£Ê£±¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¤¬¡¢£Ê£²¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»ÄÎ±·÷Æâ¤Î£±£·°Ì²£ÉÍ£Æ£Í¤¬¹Åç¤Ë¾¡Íø¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö£³£·¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¾¡¤ÁÅÀ¡Ö£²£²¡×¤Î¿·³ã¤Ï¡¢£²£¶Æü¤Î¿À¸ÍÀï¤ò´Þ¤á¤Æ»Ä¤ê£´»î¹ç¤ËÁ´¾¡¤·¤Æ¤â¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢£²£³Ç¯¤Ë£Ê£±¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é£³¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£Ê£²¹ß³Ê¤Î²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼ù¿¹Âç²ð´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢£¶·î²¼½Ü¤Ë£²£°»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢£´¾¡£·Ê¬¤±£¹ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£±£¹¤Ç¹ß³Ê·÷¤Î£±£¸°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¼ù¿¹´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£¥³¡¼¥Á¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿Æþ¹¾Å°´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÉâ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢½¢Ç¤¸å¤«¤é£¶Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß£±£µ»î¹çÌ¤¾¡Íø¡Ê£³Ê¬¤±£±£²ÇÔ¡Ë¡££¶·î£±£µÆü¤Î²£ÉÍ£Æ£ÍÀï¡Ê£±¡»£°¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤Ê¤ÉÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤«¤é£¸·î³«Ëë¤Î½©½ÕÀ©¤Ë¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇÃ»¤Ç¤Î£Ê£±Éüµ¢¤Ï£²£·Ç¯²Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡þ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¡£±£¹£µ£µÇ¯¤Ë¿·³ã¥¤¥ì¥Ö¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¡£¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ï¿·³ã»Ô¡¢À»äÆÄ®¤Ê¤É¡£¥Á¡¼¥àÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ÏÇòÄ»ºÂ¤ÎÆó½ÅÀ±¤òÉ½¤¹¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥ì¥ª¡×¤È¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç²¦¤òÉ½¤¹¡Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢ÀÄ¡£¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê£´Ëü£²£³£°£°¿Í¼ýÍÆ¡Ë¡£